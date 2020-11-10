HP’den UBP’nin teklifine hayır

Halkın Partisi dün akşam gerçekleştirdiği parti meclisinde Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyona girmeme kararı aldı.

Saat 18.00’de toplanan Parti Meclisi, bugün gerçekleştirilen UBP-HP koalisyon görüşmesinin ardından toplanmış ve olası bir hükümeti görüşmüştü.

Parti Meclisi’nden karar 10 ‘evet’, 5 çekimsere karşın 40 ‘hayır’ oyuyla çıktı.

Halkın Partisi’nin bu kararının ardından ülkede hükümet kurma çalışmaları da çıkmaza girdi. Öğle saatlerinde CTP, UBP’ye ‘hayır’ cevabı vermişti. Yeniden Doğuş Partisi de erken seçim hükümeti olmaması durumunda hükümete gitmeye sıcak bakmadı. Ülkede hükümet çalışmaları bugünkü kararların ardından ciddi bir çıkmaza girmiş oldu.