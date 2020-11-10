Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı

HP’den UBP’nin teklifine hayır

Halkın Partisi dün akşam gerçekleştirdiği parti meclisinde Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyona girmeme kararı aldı.

10 Kasım 2020 Salı 09:16
772 Okunma
HP’den UBP’nin teklifine hayır

Halkın Partisi dün akşam gerçekleştirdiği parti meclisinde Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyona girmeme kararı aldı.

Saat 18.00’de toplanan Parti Meclisi, bugün gerçekleştirilen UBP-HP koalisyon görüşmesinin ardından toplanmış ve olası bir hükümeti görüşmüştü.

Parti Meclisi’nden karar 10 ‘evet’, 5 çekimsere karşın 40 ‘hayır’ oyuyla çıktı.

Halkın Partisi’nin bu kararının ardından ülkede hükümet kurma çalışmaları da çıkmaza girdi. Öğle saatlerinde CTP, UBP’ye ‘hayır’ cevabı vermişti. Yeniden Doğuş Partisi de erken seçim hükümeti olmaması durumunda hükümete gitmeye sıcak bakmadı. Ülkede hükümet çalışmaları bugünkü kararların ardından ciddi bir çıkmaza girmiş oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM
GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM
KANSOY: “TOPLUMUN ACI REÇETEYE İHTİYACI VAR”
KANSOY: “TOPLUMUN ACI REÇETEYE İHTİYACI VAR”
SORAKIN: “EŞİTLİK, ADALET VE İNSAN HAKLARI TEMELİNDE SİYASET”
SORAKIN: “EŞİTLİK, ADALET VE İNSAN HAKLARI TEMELİNDE SİYASET”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim