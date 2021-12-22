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Hükümet 93 Milyon TL borçlanıyor

TL’deki değer kaybının 2021 yılı bütçesine etkisini gidermek adına kolları sıvayan hükümet, Maliye Bakanlığı’nı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi adına yetkilendirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:46
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Hükümet 93 Milyon TL borçlanıyor
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Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı tarihi değer kayıplarının 2021 yılı bütçesine etkisini ekarte etmeye çalışan hükümet, Maliye Bakanlığı’nı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi adına yetkilendirdi.

21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, “devletin mali yükümlülüklerin yerine getirebilmesine olanak sağlamak” adına “2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri” dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93 milyon TL’ye borçlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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