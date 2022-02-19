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Hükümet için DP’ye güçlendirilmiş bakanlık

 DP, Turizm ve Çevre’nin yanı sıra Kültür ve Gençlik dairelerini, ayrıca Şehircilik ve Jeoloji-Maden’i de aldı

19 Şubat 2022 Cumartesi 22:08
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Hükümet için DP’ye güçlendirilmiş bakanlık
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti’nde uzlaşı sağlandı, 8+1+1 formülü için bakanlıklara bağlı daireler kullanıldı.

Demokrat Parti’ye güçlendirilmiş olarak Turizm, Çevre, Gençlik ve Kültür Bakanlığı verildi.

Çevre Dairesi’nin yanısıra Kültür Dairesi ve Gençlik Dairesi de yeni dönemde DP’de olacak.

Ayrıca Jeoloji ve Maden Dairesi de DP tarafından yönetilecek.

Serbest Liman Kurumu Yönetim Kurulu, Demokrat Parti’ye bağlı Turizm Bakanlığı’na katıldı, ayrıca Kalkınma Bankası da DP’de kaldı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun ısrarla istediği Şehircilik Dairesi de Turizm Bakanlığı’nda olacak.

Şeker Sigorta ve Kooperatifler Mukayyitliği de DP yönetiminde olmaya devam edecek.

Ayrıca, K.T Devlet Tiyatroları ve herhangi bir kadrosu bulunmayan Devlet Senfoni Orkestrası da Turizm, Çevre, Gençlik ve Kültür Bakanlığı’nda toplandı.

YDP’de neler var?

Yeniden Doğuş Partisi ise hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı yönetecek.

Ercan Havaalanı, Sivil Havacılık, Karayolları, Serbest Liman Başkanlığı YDP’nin yönetiminde olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı alan YDP’nin kontrolünde İnşaat Encümenliği, T izinler ile toplu ulaşım izinleri veren Trafik Komisyonu olacak; ayrıca Bilgi Teknolojiler Haberleşme Kurumu da hükümetin YDP kanadına bağlı yönetilecek.

UBP ‘kritik’ noktaları elinde tuttu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kooperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası, DAÜ, LAÜ, Piyangolar İdaresi , Vakıflar İdaresi, Kıb-Tek, Spor Genel Yönetim Kurulu, BRT, TAK gibi kurumların tümü Ulusal Birlik Partili bakanlıklarda olacak.

Maliye, Ekonomi, Sanayi, gümrük gibi bakanlık ve daireler de UBP’de…

Ulusal Birlik Partisi, iç işleri, tarım, sağlık ve eğitimin yanısıra yeni dönemde çalışma hayatını da yönetecek, yurttaşlık siyasetine yön verecek.

Kaynak: Yenidüzen

Anahtar Kelimeler:
DPYDPUBP
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