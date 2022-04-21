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Hükümetçilik oyunları oynamayı bırakın!

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İş İnsanları Derneği, “Esnafın kan ağladığını, sanayicinin can çekiştiğini ve halkın zamlar altında ezilip yok olduğunu” belirterek, “Artık hükümetçilik oyunları oynamayı bırakıp, ülke yönetmeye geçilmelidir” çağrısında bulundu.

21 Nisan 2022 Perşembe 12:33
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Hükümetçilik oyunları oynamayı bırakın!

Dernek, “ Bir an önce istikrarlı bir hükümetin kurulması, üretime destek vererek, üretim ekonomisine geçecek adımların atılması ve halkın üstündeki yükün hafifletilmesi” talebinde de bulundu.

Alayköy OSB İş İnsanları Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Esnafın kan ağladığı, sanayicinin can çekiştiği, tüm ülkenin zamlar altında ezilip yok olduğu bir ortamda, yapılan kişisel çekişmeler, keyfi ve akıl dışı hareketler sonucu geldiğimiz hali anlamayan siyasileri ve siyaset içinde bulunanları akli selime davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu. 

Yılgın, “ ‘Koyun can derdinde kasap et derdinde’ atasözüyle tam olarak açıklanacak bu trajik ortamın ve halkın durumunun farkına vararak, sırça köşklerden kafalarını dışarı uzatıp lafta ettikleri yeminlerin gereğini yapmak için özlerine dönmelerini beklemekteyiz. Sonraki süreçte ise yeminlerinin izinde ülkelerine sahip çıkmalarını, bir an önce istikrarlı bir hükümet kurmalarını, yandaş değil liyakata dayalı kadrolar ile üretime gerçekten destek vererek üretim ekonomisine geçecek adımları atmalarını, bu halkın üstündeki yükü biraz da olsa hafifletmelerini bekliyoruz” dedi.

“İş dünyasının kendilerine tanıdıkları kredilerin tükendiğini, halkın sabrının taştığını bu vesile ile bir kez daha iletmek istiyoruz” diyen Yılgın, “Artık hükümetçilik oyunları oynamayı bırakıp ülke yönetmeye geçmelerini, yönetemeyeceklerse onurlu şekilde iktidarı muhalefeti hep birlikte istifa edip siyaseti bırakmalarını, en azından bundan sonraki yaşamlarında onurlarıyla anılmayı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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