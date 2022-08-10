"Hükümetin koalisyon ortaklığına dayandığını Başbakan'a anımsatmak şart"

Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle:

Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında diyor ki:

"Saat 19’dan sonra da İskele bölgesindeki UBP'lilerle buluşacağız. Hem kabinemiz hem de vekil arkadaşlarla bugüne kadar yaptığımız icraatlar ve önümüzdeki yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğini anlatacağız."

Birileri bu hükümette Demokrat Parti'nin de olduğunu artık Başbakan'a anımsatması gerekiyor.

Yeniden Doğuş'un da olduğunu...

Hükümetin aslında bir koalisyon ortaklığına dayandığını Başbakan'a anımsatmak şart oldu.

Ayrıca, partilerin değil halkın hükümetine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkeye hizmet etmemiz gerektiğini ciddi ciddiye konuşmalıyız.