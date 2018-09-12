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Hür-İş, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için çağrıda bulundu

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:49
Hür-İş, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için çağrıda bulundu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), dövizdeki artış ve artan hayat pahalılığı sonrasında asgari ücretlilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiğini belirterek Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması çağrısında bulundu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin 1 Eylül’den itibaren belirlendiğini, Temmuz- Ağustos aylarında hayat pahalılığının yüzde 11 oranında artması, dövizin yüzde 25 değer kazanması sonrasında asgari ücrete mahkum olan çalışanların zamlar karşısında aldıkları ücretle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiklerini kaydetti.

Çaluda, çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevleri olduğunu belirterek ilgili yasa uyarınca yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun toplantıya çağrılmasını talep etti.

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Hür-İşAsgari Ücret SaptamaHaber
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