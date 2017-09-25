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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan bulunanların burnu bile kanamadan kurtulması yüreklere su serpti...

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:26
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Onur Ulağ

Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde dün sabah aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında MZ 266 plakalı araba hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ise büyük şans eseri olayı burnu bile kanamadan atlattı. 

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 01.30 sıralarında Haspolat istikametinden Lefkoşa’ya doğru MZ 266 plakalı aracıyla seyreden Ayobami Ajayi (E-29) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araç savrularak yolun sağ kısmında bulunan diğer bariyerlere de çarptıktan sonra yol içinde bir müddet sürüklendikten sonra durdu.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, araç hurdaya döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyalog Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 10:31
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