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Hüseyin Özgürgün'den 'birlik' mesajı: "Biriz, UBP'liyiz"

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ‘birlik’ mesajı verdi.

01 Ekim 2020 Perşembe 09:11
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Hüseyin Özgürgün'den 'birlik' mesajı: "Biriz, UBP'liyiz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ‘birlik’ mesajı verdi.

Özgürgün, UBP’nin kırgınlıkları kenara bırakıp, 11 Ekim tarihinde Ersin Tatar için kıskanılan UBP dayanışmasını göstereceğini dile getirdi.

Özgürgün’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Biz biriz ve birlikteyiz. UBP’liyiz. Bu birlik ve beraberlik çerçevesinde, her türlü kırgınlık olabilir. Ama çok iyi bilinmelidir ki, 11 Ekim 2020, bu kırgınlıkları bir kenara bırakıp, partimizin adayı etrafında kıskanılan UBP birlikteliğini gösterme tarihidir.”

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