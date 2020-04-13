İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, merak edilenleri konuştu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tapu Dairesi’nin Çarşamba günü açılacağını söyledi. Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi’nin ise yine Çarşamba günü açılabileceğini ifade eden Baybars, dairelerin Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu kriterler kapsamında açılacağını vurguladı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Baybars, Tapu Dairesi, Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın gelirlerine ciddi katkı koyduğuna dikkat çekerek açılmaları için çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Detaylı açıklamanın yarın yapılacağını işaret eden Bakan Baybars, dairelerin online randevu sistemi ile çalışacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın konuşması şöyle:

“Sağlık Bakanlığı kamu kurumlarına ilişkin bir genelge yayınladı.

Hem ekonomik tedbirleri almak hem de yükümlüklerini yerine getirebilmek maksadıyla, Maliye Bakanlığı’nın bir takım para kazanması maksadıyla veya verilecek kredilerin verilebilmesi için bazı dairelerin çalışması gerekiyor.

Bu kurumların başında Tapu Dairesi, Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi geliyor. Bu alanlardan gelen gelirler devletin ciddi bir gelirini oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak bu dairelerin açılması halinde nasıl bir standartta olacağını bize gönderdi.

Bizlerde İçişleri Bakanlığı olarak Tapu Dairesi’nin açılması çalışmalarını tamamladık. Yarın bu yönde bir duyuru yapacağız.

Tapu Dairesi’nde bir otomasyon ihalesine çıkmıştık bu otomasyon ihalesinde biraz daha teknolojiyi kullanarak online randevu sistemi ve işlemlerin yapılması gibi hususları, zaten ihaleyi kazanan firma bunları hazırlamaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ölçülerde hem de online randevu sistemimizi haya geçirerek Tapu Dairesi’ni sadece devir ve ipotek işleri için Çarşamba’dan itibaren açmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi’ni eş zamanlı olarak açmayı planlıyoruz.”