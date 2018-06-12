İçişleri Bakanlığı kendisini savunacak avukat bulamıyor!

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı “çok iyi inceledik” diyerek iptal ettiği vatandaşlıklara karşı mağdurlar tarafından açılan ilk davada henüz kendisini savunacak bir avukat bile bulamadı…

Vatandaşlık iptalleri ile ilgili olarak ara emri için dün ikinci kez toplanan mahkemede hükümetin avukatı olarak bilinen Başsavcılık ya da diğer adıyla Hukuk Dairesi, hükümeti bu konuda savunmazken, İçişleri Bakanlığı çare olarak dışarıdan kendisini savunacak bir avukat aramaya devam ediyor.

Dün mahkemeden bu gerekçe ile bir hafta ara talep eden İçişleri Bakanlığı’nın, bu konuda sıkıntı yaşadığı ifade edilirken, mevcut vatandaşlık yasası nezdinde vatandaşlık iptallerinin de gündemden tamamen kalkmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

Bir ilk olması nedeniyle önemli sayılan davada, davacı avukatı sıfatı ile hazır bulunan Avukat Erdaş Erbilen, dava süreci nedeniyle değerlendirme yapmaktan kaçınırken, davanın diğer açılmış ya da açılacak davalara emsal teşkil edebileceğine inanç belirtti.

Bakanlar Kurulu, vatandaşlıkları geri alınanların mağduriyet yaşamamaları için söz konusu 175 kişiyi 90 gün süreyle muhaceret izinli sayarak, bu sürede KKTC’de çalışma veya iş kurma başvurusu yapmalarına olanak sağlamıştı.

Vatandaşlık iptallerine pek çok kesimden tepki gelirken bazı kesimler ise “yalnızca 175 iptal mi?” şeklinde sorarak hükümetin “korkak” davrandığı yönünde eleştiriler getirmişti.

İptaller hakkında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, eleştiriler karşısında meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada itinalı incelemeler sonrası bu isimler hakkında iptal kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bazı gözlemciler ise hükümetin iptal kararlarını “mahkemeden döneceğini bile bile” yaptığı değerlendirmelerinde bulunmuş ve bu konudaki toplumsal hassasiyetin aslında gözetildiği yorumlarında bulunmuştu.

Hükümetin geçtiğimiz haftalarda vatandaşlıklarını iptal ettiğini duyurduğu 175 kişiden bazı isimler hakkında geri adım atarak kararı iptal etmişti.

Süreç içerisinde Kıbrıs Postası’na konuşan ve KKTC’de ciddi yatırımları olduğunu anlatan ilk iptal listesinde isimleri bulunan Avukat Hakan Athan ve Aras Karabal’ın isimleri Resmi Gazete’de yayımlanan vatandaşlık iptalleri listesinde yer almamış ve iptal kararları iptal edilmişti.