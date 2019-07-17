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İçişleri Bakanlığı KKTC Kimlik kartları ile ilgili açıklama yaptı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
İçişleri Bakanlığı KKTC Kimlik kartları ile ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "KKTC eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır." denildi.

Açıklama şöyle:

Son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının geçersiz olduğu yönündeki söylem ve duyumlar doğru değildir. KKTC eski “çipsiz” ve yeni “çipli” Kimlik Kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır.

Her yıl tatil ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos’ta yaşanan yoğunluktan farklı olarak Nüfus Kayıt Dairemizde bu yanlış algılamanın da etkisiyle ciddi bir yoğunluk yaşanmaktadır. Vatandaşlarımızın seyahat ederken kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartlarının sağlam olması yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre de, vatandaşlarımız seyahat ederken gerek kullanacakları eski “çipsiz” veya yeni “çipli” KKTC Kimlik Kartları yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece resmi olarak geçerliğini korumaktadır.

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İçişleriKKTCKimlikHaberKıbrıs
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