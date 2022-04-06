İçki hırsızı cezaevine gönderildi!

Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir içki fabrikasının ambar girişinde bulunan araç içerisinden her kasası 12 şişeden ibaren 5 kasa 70’lik Nemrut marka rakı sirkat edildiğine dair alınan şikâyet üzerine Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme ve adlı şube ekipleri tarafından yapılan pusu görevinde aracı ile ayni yere gelip ayni araç içerisinden 2 kasa Nemrut rakıyı sirkat ettikten sonra kendi aracına koymaya çalışan A.D pusu görevindeki polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmış ve 29.03.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün, 01.04.22 tarihinde 5 gün olmak üzere toplam 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 06.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “suç işlemeye teşebbüs ve sirkat” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Şükrü Hafız’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 25 ve 28.03.22 tarihlerinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir içki fabrikasının ambar bölümü önünde park halinde olan iş yerine ait NZ 835 plakalı araç içerisinden 7600 T.L değerinde 7 kasa 12’li Nemrut marka rakı sirkat ettiğini söyledi.

28.03.22 tarihinde ayni yerden 2 kasa rakıyı sirkat ederken pusu görevinde bulunan polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tanık, sürdürülen soruşturmada ve temin edilen ifadelerde zanlının işyerinde çalışan bir şahsa kendisine sirkat edilmiş içki getirmesi yönünde teşvikte bulunduğunu ancak adı edilenin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının “kabul etmiyorum” yönünde cevap verdiğine değinen tanık, eşinin vatandaşlığından dolayı KKTC’ de yasal statüde kalmakta olup 2 çocuk babası olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin lira nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner lira şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması, şartların yerine getirilmemesi halinde 2 ay ‘ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, yerine getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun 2 ay’ ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)