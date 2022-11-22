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İEZB’NİN EĞİTİM ATAĞI SÜRÜYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ile önemli bir iş birliğine giderek temel elektik eğitimi ve Matematik eğitimlerine başlayacağını duyuran İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, bu işbirliğini hayata geçirdi.

22 Kasım 2022 Salı 14:49
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İEZB’NİN EĞİTİM ATAĞI SÜRÜYOR



İEZB ile KTEMB’nin, temel elektrik ve matematik eğitiminin ilk dersi 8 Kasım’da başladı.

Temel Elektrik ve Matematik Eğitimleri Başladı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ile yaptığı işbirliği protokolü, ilk meyvesini verdi. Elektrik sektörüne ilgi duyan ve bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin mesleğe kazandırılmasını amaçlayan protokol gereğince, Temel Elektrik ve Temel Matematik konularında 20 saatlik teorik ve pratik içerikli dersler başladı. İlk dersin 8 Kasım’da başladığı eğitimle teknisyenlik yetkisini yükseltmek veya yetki belgesi alıp mesleği icra etmek isteyenlerden talep gördü. Eğitimlere ayrıca sektörde çalışan kişiler de katılım gösterdi.

İş İmkanı Sağlanacak

İskele merkez olmak üzere civar köylerden katılımın sağlanabilmesi amacıyla İskele’deki İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde yapılan eğitimlerde başarılı olan kişilere verilecek sertifikalarla da KTEMB üyesi firmalarda iş imkanı bulabilecekler.

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