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İğrenç iddia!

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40 yaşındaki adam, kızının 13 yaşındaki arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
İğrenç iddia!
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da, geçtiğimiz Cumartesi günü iğrenç bir olayın yaşandığı iddia edildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, isminin baş harfleri B.Y. olan 40 yaşındaki adam, kızının arkadaşı 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. 

İddialara göre kızı ve 2 arkadaşı ile birlikte Bedi’s piknik alanı yakınlarında bir bölgeye giden 40 yaşındaki adam, araçta bulunan kızı ve diğer arkadaşını uzaklaştırdıktan sonra 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. B.Y’nin yapılan şikâyet üzerine gözaltına alınarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiği ve bugün mahkeme huzuruna çıkarılacağı öğrenildi.

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