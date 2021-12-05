Künye
Kıbrıs 17
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107
Flaş Haber
İki kişi tutuklandı
Kapat

İki kişi tutuklandı

05 Aralık 2021 Pazar 11:32
350 Okunma
İki kişi tutuklandı
banner108

05.12.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, A.Ö.(E-38) 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli C.Y.(E-29)’nin sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. V.Ö.(K-31) ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
Arıklı, "Sayın Faiz Sucuoğlu Biraz Ekonomi Lütfen"
Arıklı, "Sayın Faiz Sucuoğlu Biraz Ekonomi Lütfen"
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim