İki önemli sorun

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlık alanındaki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Diyalog'tan Çiğdem Aydın'ın, sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucoğlu, son bir yılda en fazla kalp hastalıklarının arttığını, ikinci sırada ise kanser ve diğer rahatsızlıkların geldiğini söyledi. İlaç ihalesinin seçim yasaklarına girmediğine işaret eden Sucuoğlu, ilaç bütçesinin yaklaşık 90 milyon TL civarında olduğunu kaydetti. Yeni hastanenin Isparta Hastanesi’nin bir benzeri olacağını belirten Bakan Sucuoğlu, “İhalenin sonuçlanması için 2018 Nisan sonu itibariyle temelin atılmasını bekliyoruz. İki yılda da bitecek. Türkiye Cumhuriyeti garantisi olacak binanın 20 yıl sonra da KKTC’nin olacak kontrolü ve yönetimi de KKTC Sağlık Bakanlığı’nda olacak. Toplam maliyeti 1,5 milyar TL bütçemizin 3’te 1’inden daha fazla” dedi.

Döner Sermaye Yasası yeniden…

Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanmamasını eleştirdi. Sucuoğlu, “Bu yasayı biz kendimiz keşfetmedik. Bu yasa Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve diğer 64 ülkede uygulanıyor. Ama KKTC’ye geldiği zaman eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle geri geldi” dedi. “Bütün mesele bu. Eşitliğe aykırıyı da düzelteceğiz” şeklinde konuşan Sucuoğlu, “Burada kimse zannetmesin geri geldi diye teslim olacağız. Tekrar çalışıp hazırlayacağız ve yürürlüğe sokacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Diyalog'a verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Son bir yılda ülkemizde en fazla hangi hastalıklar artış gösterdi? İstatistik bilgi var mı?

Yanıt: “Son bir yılda kalp hastalıkları çok fazla görüldü. Başta kalp krizi, anjiyo, açık kalp ameliyatları bulunuyor. İkinci sırada kanser hastalıkları ve diğer rahatsızlıklar bulunuyor. Örneğin mide bağırsak rahatsızlıkları ve obezite de yaygın hastalıklar arasına girdi. Buna bağlı olarak Diyabet ve buna bağlı olarak damar hastalıkları öne çıkan rahatsızlıklar.”

“Tüm bunların önlemini almak için ilk başta Akdeniz diyetine uygun beslenmeli ve beraberinde kalbimizi zorlamadan hafif sporlar yapmamız gerekir. Şu anda hızlı bir şekilde kalp hastalıkları devam ediyor 600‘e yakın kanser vakası varken, kalp hastalarının sayısı ise 100 binde 200 civarı diyebiliriz. Bu oran küçük ülkeler için oldukça fazla bir rakamdır.”

Soru: Şeker hastalarının kullandığı insülin ilaçlarında, yeni yıla girerken sıkıntı yaşanacağı iddiaları doğru mu?

Yanıt: “Bu iş için 2 milyon TL gibi bir rakam ayırdık. Bütçe daha sonra geçeceği için bu ara dönemde 2-3 aylık dönem için ilaç ihalesi için ayırdık. Bu ihale seçim yasaklarına girmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’ndan öğrendik bu sayede ilaçlar kesintiye uğramayacak.”

Soru: Otopsi uzman sayısı hala bir mi? İki mi oldu? Bunu artırma şansınız yok mu? Adam mı bulamıyorsunuz, maaşlar mı yetersiz?

Yanıt: “Devlette bir özelde bir toplam iki kişi var. Yeni birini alamıyoruz çünkü bu dalı tercih eden yok. Türkiye’de de yok. Gençler bu dalda ihtisaslaşmıyor. Bu kolay bir iş değil. Bu nedenle tercih de edilmiyor, bu yüzden bulamıyoruz.”

Soru: KKTC hükümeti ilaç için yılda ne kadar para harcıyor?. Yeni bütçe geçseydi ne kadar artış olacaktı? Talebiniz nedir?

Yanıt: “İlk defa ortalama 70 milyon TL bütçede yüzde 20‘lik bir artış sağladık. Biz bütçeyi hazırladık teknik komitelerde Bakanlar Kurulundan geçti, şuan meclistedir. Son bir, bir buçuk yıldır Onkoloji hastalarımızın çok büyük bir kısmı Kuzey Kıbrıs’ta Onkoloji Hastanemizi tercih ediyor. Eskiden Güney’e gidiyorlardı ve orada hizmet alıyorlardı, onlar da AB ‘ye yazıp oradan parasını alıyordu. Sonuç olarak yüzde 70’e yakın ilaç bütçesi Onkoloji hastalarına gidiyor. İlaçlar çok pahalı, bir kür sadece 700 bin avro ve rakamlar giderek yükseliyor.

Bunu anlattık ve ilaç bütçemiz de arttı. İnşallah kanser vakaları da düşer ve ihtiyaç kalmaz. İlaçta en pahalı ilaçlar kanser ilaçları, ikinci sırada üçüncü jenerasyon antibiyotikler yer alıyor 70 milyon TL ayrılıyordu ilaç bütçesine ancak yüzde 20’lik artışla 90 milyon civarı bir artış vardır.”

Soru: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni hastane için 2 yıllık bir süre verdi, projesi hazır mı? Ne kadara mal olacak?

Yanıt: “Lefke hastanesinin projesi hazır, bitmiş ve imzalanmış, Güzelyurt Hastanesi ikinci etabı üstleniyorlar. Karpaz Hastanesi projesi bitti, 2017 yılında yapılan yeni hastanelerden biraz daha farklı olması gerekiyordu. O projede de ufak bir değişiklik yapıyorlar ve bizim en büyük hastane 400 tek kişilik oda, 100 iki kişilik oda bu da 600 kişi demektir. İhtiyaç olursa tek kişilik odalar iki kişilik kapasitesine çıkarılıp bin kişilik bir hastane olacak.”

Soru: Sağlıkta reform olacak dediğiniz “Döner Sermaye Yasası” Anayasadan döndü bu bir bahtsızlık olarak algılandı. Yeni bir çalışma var mı?

Yanıt: “Döner Sermaye Yasası bizi şok etti. Çünkü bu yasayı bir kendimiz uydurmadık, kendimiz yeniden keşfetmedik, bu yasa Türkiye Cumhuriyeti’nde 10 yıllardır uygulanıyor. Bu yasa Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve diğer 64 ülkede uygulanıyor. Ama KKTC’ye geldiği zaman eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle geri gönderildi. Tekrar çalışıp hazırlayacağız ve yürürlüğe sokacağız. Çükü bu yasalar yasallaşmazsa sağlıkta reform başka baharlara kalır ve bu sistemsizlik devam eder gider. Dolayısıyla burada duyarlılık göstermek lazımdır. Eşitliğe aykırıyı da düzelteceğiz onu da yapacağız bakalım bundan sonra ne yapacaklar.”