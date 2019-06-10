İki toplumlu siyasi parti toplantılarının 30. yılı

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin ikili diyaloğunun 30. yılı ara bugün ara bölgede düzenleyecek etkinlikle kutlanacak.

Güney Kıbrıs’taki Slovakya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik Lefkoşa ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da saat 16.00’da başlayacak.Slovakya’nın Dışişleri ve Avrupa Bakanı Miroslav Lajcak da etkinlikte hazır bulunacak.Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin diyaloğuna ilişkin konuşma 17.30’da yapılacak.

Yarın ise 09.00- 13.30 saatleri arasında yine Chateau Status restoranda uluslararası katılımlı bir panel gerçekleştirilecek.

Panelde “İki toplumlu liderler ile Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk partilerin temsilcilerinin diyaloğunun iki toplumun siyasi liderlerinin müzakerelerindeki ilerlemesine etkisi” ve “Siyasi partilerin iki toplumlu diyaloğu ve Kıbrıs’taki sivil toplum ile etkileşim faaliyetlerinde güven artırıcı önlemlerin önemi” tartışılacak. (BRT/TAK)