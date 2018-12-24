İki yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl Sami Dayıoğlu’nun evine girerek, hırsızlık yapan Roman Bazarov, 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin hazır bulundu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti.

Alev Ulunay Hüdaverdi, Ev Açma suçunun 7 yıla, İkametgahtan Sirkat suçunun 5 yıla, Mülke tecavüz suçunun 2 yıla, Kasti hasar suçunun 3 yıla, Kayıtsız ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf, taşıma suçlarının ise 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi ve vahim suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Sanığın mahkum olduğu suçların yaygın olduğuna değinen Hüdaverdi, emarelerin bir kısmının bulunamamasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Hüdaverdi, vahamet arz eden suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek, sanığa oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.