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“İkinci Caddenin Mahkumu” oyunu sahnelenecek

18 Kasım 2019 Pazartesi 21:24
“İkinci Caddenin Mahkumu” oyunu sahnelenecek

Girne Belediyesi Tiyatro Stütyosu, “İkinci Caddenin Mahkumu” oyununu sahneleyecek.

Girne Belediyesinin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri, 19 ve 21 Kasım tarihlerinde Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu tarafından sahneye konulan “İkinci Caddenin Mahkumu” isimli oyunla devam edecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek oyun saat 20.00’de başlayacak. 20 TL olarak belirlenen oyunun biletleri, Girne Belediyesinden ( 0392 8152119 / 101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlik programı şöyle:

“19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu İkinci Caddenin Mahkumu, 26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi Yedi Kocalı Hürmüz, 28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su Çökme Tehlikesi Var, 10 Aralık Girne Belediyesi Oda Orkestrası Klasik müzik konseri, 13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi Dünya Çocuklarına Mektuplar söyleşi, 17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu Türk Sanat Müziği Konseri.”

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