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“İklim Değişikliğinin Neresindeyiz” konulu konferans düzenleniyor

Biyologlar Derneği, Girne Düşünce Derneği ile işbirliğinde “İklim Değişikliğinin Neresindeyiz” konulu konferans düzenliyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:29
“İklim Değişikliğinin Neresindeyiz” konulu konferans düzenleniyor
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Konferans bugün saat 17.30’da Girne Dome Otel’de yer alacak.

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Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yazılı açıklamasında, son yüzyılın en yağışlı yıllarını yaşadıkları ve iklimsel sorunların en üst derecede hissedilmeye başlandığı KKTC’de çevresel sorunlarına karşı farkındalık yaratmak yönünde gerekli tavırları sergilemenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Sarpten, bu noktadan hareketle alanında uzman konuşmacıların bilimsel veriler ışında yerel modellemeler ve çözüm önerilerini ortaya koyacağı konferansın ülkeaçısından önemli tartışmalar yaratacağına inanç belirtti.

(BRT/MAIL)

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İklim Değişikliğinin Neresindeyiz
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