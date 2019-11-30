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‘İklim Değişimi’ konusunda eğitim verildi

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Akova Yıldırım ve Balıkesir Meriç ilkokullarında “İklim Değişikliği” konulu eğitim verildi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:09
‘İklim Değişimi’ konusunda eğitim verildi

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında öğrencilere bilgi aktardı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, öğrencilere, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitap da dağıtılırken, öğrenciler de iklim değişikliğinin önlenmesine nasıl katkı yapılabileceğine ilişkin görüş ve önerilerini yazılı olarak paylaştı.

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının arttırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

Güvenir Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’yla iş birliği halinde sürdürülen projede, eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik başkanlığında KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamındaki eğitimler, KKTC genelindeki okullarda altı ay sürecek.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
İklim Değişimi
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