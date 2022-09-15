"İktidar bugüne kadar sürdürdüğü pozisyonunu resmen terk etti"

CTP Milletvekili Ongun Talat'ın açıklaması şu şekilde;

Bugünkü seçim tarihiyle ilgili Meclis kararının en temeldeki anlamı şu; iktidar bugüne kadar sürdürdüğü 'sahip olduğum çoğunlukla istediğimi yaparım' pozisyonunu resmen terk etmek zorunda kaldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında, iktidar gücünün Anayasayla sınırlı olduğu gerçeğini muhalefetle uzlaşmak zorunda kalmakla bir kez de bizzat kendileri teyit etmiş oldular. Bu Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte değerlendirildiğinde memleketin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Artık herhangi bir iktidar sahip olduğu parmak çoğunluğuna yaslanarak keyfi yönetim sergilemeye öyle kolay kolay yeltenemeyecek.

Ana muhalefet olarak biz de onların bu 'çoğunluk diktası' heveslerinin ceremesini halk daha fazla çekmesin diye gerekli sorumluluğu üstlendik. Anayasa Mahkemesi'nin mealen işaret ettiği siyasi mutabakatın sağlanması yönünde hareket ettik. Sonuçta Anayasaya aykırılık baki olmakla birlikte, bu seçimlerin de bir şekilde yapılması gerekiyordu.

Son bir not; bugünkü Meclis kararının kaç belediyeyle seçime gidileceği konusuyla hiçbir alakası yok. O konuda CTP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu süreci devam edecek. CTP 28 belediyeyle seçime gidilmesi yönündeki mücadelesinden geri adım atmış falan değil.

Mesele bundan ibaret...