"İktidar, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düştü"

Baybars sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın seçimleri erteleyerek, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düştüğünü vurguladı.

Baybars'ın söz konusu paylaşımı şöyle...

"Kıbrıslı Türkler olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Yaşananlar, herkesin gözleri önünde cereyan etmekte, hükümet tarafından toplumun sinir uçlarıyla oynanmaktadır. Oysa ki bu süreç, iktidarından muhalefetine herkese son derece önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Yargıya sahip çıkmak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak, sadece muhalefetin değil bu ülkede yaşayan her bireyin ve aynı zamanda iktidarın en temel görevidir.

Ancak görülmektedir ki, iktidarın yargıya sahip çıkmaması yetmiyormuş gibi, şimdi de bizzat kendisi, demokrasiyi ayaklar altına almaya, meclisi susturmaya, anayasayı ve yasaları hiçe saymaya devam ediyor.

Ülkenin, yaşamsal sorunlarla boğuştuğu, halkın meclisten kendi sorunlarını bir nebze de olsa hafifletecek pek çok yasa çalışması beklediği, yüksek seçim kurulunun anayasa gereği yapılması gereken ara seçimlerle ilgili ortak kararlar beklediği bir dönemde, iktidar, seçimleri erteleyerek, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düşmüş, bu maksatla her türlü ayak oyunlarına tevessül ederek, demokrasiye olan inancı ve saygıyı ayaklar altına alarak, mecliste bulunan siyasi partilerin hiçbirine danışmadan meclisi keyfince kapatma yolunu seçmiştir.

Bugüne kadar yapıcı muhalefet anlayışını benimsemeyi halkın çıkarları adına daha uygun bulduk. Ne var ki, biz yapıcı olmaya çalıştıça, iktidar yıkıcı ve kutuplaştırıcı olmaya devam etmiştir.

Bu kabul edilebilecek, sineye çekilebilecek bir yaklaşım değildir. Hükümet derhal bu yanlış tutumdan dönmeli ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsil edildiği meclis derhal açılarak çalışmalar devam etmelidir."