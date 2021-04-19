Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

"İktidar, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düştü"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, bugün mecliste yaşananlarla ilgili hükümeti eleştirdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 20:24
105 Okunma
"İktidar, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düştü"

Baybars sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın seçimleri erteleyerek, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düştüğünü vurguladı.

Baybars'ın söz konusu paylaşımı şöyle...

"Kıbrıslı Türkler olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Yaşananlar, herkesin gözleri önünde cereyan etmekte, hükümet tarafından toplumun sinir uçlarıyla oynanmaktadır. Oysa ki bu süreç, iktidarından muhalefetine herkese son derece önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Yargıya sahip çıkmak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak, sadece muhalefetin değil bu ülkede yaşayan her bireyin ve aynı zamanda iktidarın en temel görevidir.

Ancak görülmektedir ki, iktidarın yargıya sahip çıkmaması yetmiyormuş gibi, şimdi de bizzat kendisi, demokrasiyi ayaklar altına almaya, meclisi susturmaya, anayasayı ve yasaları hiçe saymaya devam ediyor.

Ülkenin, yaşamsal sorunlarla boğuştuğu, halkın meclisten kendi sorunlarını bir nebze de olsa hafifletecek pek çok yasa çalışması beklediği, yüksek seçim kurulunun anayasa gereği yapılması gereken ara seçimlerle ilgili ortak kararlar beklediği bir dönemde, iktidar, seçimleri erteleyerek, partisel ve kişisel siyasi çıkar elde etme derdine düşmüş, bu maksatla her türlü ayak oyunlarına tevessül ederek, demokrasiye olan inancı ve saygıyı ayaklar altına alarak, mecliste bulunan siyasi partilerin hiçbirine danışmadan meclisi keyfince kapatma yolunu seçmiştir.

Bugüne kadar yapıcı muhalefet anlayışını benimsemeyi halkın çıkarları adına daha uygun bulduk. Ne var ki, biz yapıcı olmaya çalıştıça, iktidar yıkıcı ve kutuplaştırıcı olmaya devam etmiştir.

Bu kabul edilebilecek, sineye çekilebilecek bir yaklaşım değildir. Hükümet derhal bu yanlış tutumdan dönmeli ve Kıbrıs Türk halkının iradesinin temsil edildiği meclis derhal açılarak çalışmalar devam etmelidir."

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta vaka artışı sürüyor...
Güney Kıbrıs'ta vaka artışı sürüyor...
Ömer Çelik'ten Kur'an kursu kararı yorumu
Ömer Çelik'ten Kur'an kursu kararı yorumu
Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar paylaşıldı
Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar paylaşıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim