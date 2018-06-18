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“İlaç tedavisinden önce testler mutlaka yapılmalı”

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uslu, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinin hastalığın seyrine göre tedavi sürecinin değişebileceğini kaydederek, bazı tedavilerin uzun yıllar sürebileceğini söyledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:42
“İlaç tedavisinden önce testler mutlaka yapılmalı”

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'a bilgi veren Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erman Uslu ilaç tedavisine başlamadan önce gerekli testlerin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kalıcı ve ciddi yan etkileri olmadığını belirten Uslu, ilaç kullanımına başlanmadan önce epilepsi, kalp ritim ve kan testlerinin eksiksiz olarak yapılması gerektiğine dikkat çekti. Uslu, gerekli testlerin yapılmaması sonucunda geçici his kaybı ve baygınlık gibi ciddi yan etkilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hastalık teşhisinin ardından çocuğun kilo ve yaşına göre ilaç dozunun doktor tarafından belirlendiğini kaydeden Uslu, tedaviye ilk başlandığı zaman ilacın en düşük dozda kullanılması gerektiğini ifade etti.

“TEDAVİ UZUN YILLAR SÜREBİLİR”

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Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erman Uslu, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinin hastalığın seyrine göre tedavi sürecinin değişebileceğini kaydederek, bazı tedavilerin uzun yıllar sürebileceğini söyledi. Tedavi sürecinin uzun sürmesinin aileyi ve çocuğu endişelendirmemesi gerektiğini belirten Uslu, “Rahatsızlığın seyrine göre tedavi uzun süre alabilir. Bazı çocuklarda 1-2 yıl sürdürülmesi gerekirken bazı durumlarda daha da uzun süre tedavi gerekebilir” dedi.

“İLAÇ TEDAVİSİNDEN ÖNCE TESTLER MUTLAKA YAPILMALI”

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kalıcı ve ciddi yan etkileri olmadığını belirten Uslu, ilaç kullanımına başlanmadan önce epilepsi, kalp ritim ve kan testlerinin eksiksiz olarak yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kalbinde ritim bozukluğu olan veya epilepsi hastası olan çocukların söz konusu ilaçları kullanması sonucunda baygınlık, geçici his kaybı gibi ciddi yan etkiler oluşabilir. Bu nedenle kesinlikle ilaç tedavisine başlamadan önce testlerin eksiksiz yapılması uzun süreli ilaç tedavisi süresince testlerin yinelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“TEDAVİ SÜRECİ EN DÜŞÜK DOZLA BAŞLATILMALI”

Hastalık teşhisinin ardından çocuğun kilo ve yaşına göre ilaç dozunun doktor tarafından belirlendiğini kaydeden Uslu, tedaviye ilk başlandığı zaman ilacın en düşük dozda kullanılması gerektiğini ifade etti. Tedavinin süresine göre dozun artırılabileceğini belirten Uslu, “Tedavide en sık başvurulun ilaçlardan birisi olan Medikent tablet, en düşük doz olan 10 mg olarak kullanılmalı. Daha sonra uzun süreli tedavilerde doz yavaş yavaş artırılabilir. Ancak bir anda dozun yükseltilmesi doğru değil. Uzun yıllar süren tedavilerde ilaç dozu 50-60 mg kadar yükseltilebilir” dedi.

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