İlaçları kebabın içine sakladılar!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlılar Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 27.07.2022 saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa da sakin zanlılar Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Atatürk Meydana Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan arkadaşları Ammar Alhamed ALHUSSAIN ve Zaid Mohammed Jasim Al QUERBACHI'ye vermek niyetiyle adana kebabın içerisine gizlice yerleştirmiş oldukları 4 adet kırmızı beyaz kapsül ve 4 adet de sarı renkte hapı hücre görevlilerine verdikleri esnada hücre görevlileri tarafından kebabın içerisinde bulunan haplar tespit edilerek emare olarak zapt edilmiştir. Adı edilenler ilaç ve eczacılık yasasına aykırı harekette bulunmuş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Vasivi Özbey mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.