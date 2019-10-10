İlayda’nın durumu iyiye gidiyor

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde 3 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan İlayda Amasyalı’nın durumu iyiye gidiyor.

İlayda Amasyalı’nın yakınları Amasyalı’nın yoğun bakım sonrası halini sosyal medyada paylaştı. Amasyalı videoda geçirdiği ameliyatlar sonrası akciğer egzersizi yaparken görülüyor.

Öte yandan İlayda'nın kardeşi Hasan Amasyalı'nın ise durumunda bir değişiklik olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Pazar akşamı Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde büyük bir trafik kazası meydana gelmiş Haşim Girgin (30), Yahya Amasyalı (42) ve Aysın Amasyalı (40) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralan İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.