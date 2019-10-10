Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...

İlayda’nın durumu iyiye gidiyor

10 Ekim 2019 Perşembe 20:54
İlayda’nın durumu iyiye gidiyor

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde 3 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan İlayda Amasyalı’nın durumu iyiye gidiyor.

İlayda Amasyalı’nın yakınları Amasyalı’nın yoğun bakım sonrası halini sosyal medyada paylaştı. Amasyalı videoda geçirdiği ameliyatlar sonrası akciğer egzersizi yaparken görülüyor.

Öte yandan İlayda'nın kardeşi Hasan Amasyalı'nın ise durumunda bir değişiklik olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Pazar akşamı Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde büyük bir trafik kazası meydana gelmiş Haşim Girgin (30), Yahya Amasyalı (42) ve Aysın Amasyalı (40) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralan İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2019-10-10 21:01:13

Allah kardeşine de.sifa verir inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
5 aylık bebek hayatını kaybetti
5 aylık bebek hayatını kaybetti
Tecavüzcü Aydın’ın cezası 16 Ekim’de açıklanacak
Tecavüzcü Aydın’ın cezası 16 Ekim’de açıklanacak
Güler, 6 yıl hapis yatacak!
Güler, 6 yıl hapis yatacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim