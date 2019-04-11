İlk Kıbrıslı Türk Kadın gazeteci Bedia Okan hayatını kaybetti

İlk Kıbrıslı Türk Kadın gazeteci Bedia Okan, 98 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.
1921’de Kıbrıs’ta doğan Bedia Okan, Ada’da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri ile ilgili haberleri Kıbrıslı Türklere duyuran, destekleyen Remzi Okan’ın kızıydı.
Doğru Yol’un ardından Söz Gazetesi’ni çıkaran ve aslen bir öğretmen olan Remzi Okan’ın en küçük kızı olan Bedia Okan, 17 yaşından itibaren gazetede muhabirlik yapmaya başlamıştı.
Neriman Cahit, ‘Tarihin Kapısını Çalmak Ben Bedia Okan’ adlı kitabında, Bedia Okan’ın hayatını aktarmıştı.
Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı ve geçen yıl tamamlanan belgeselde de, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatı ele alınmıştı.
Bedia Okan, bu belgeselin İzmir’de yapılan gösterimine de bizzat katılarak izlemişti.
Bedia Okan’ın önümüzdeki günlerde İzmir’de defnedilmesi bekleniyor.