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İlk ziyaret yarın Ankara'ya

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor.

22 Mart 2022 Salı 12:13
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İlk ziyaret yarın Ankara'ya
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle yapılacak ziyaret çerçevesinde Töre’ye Başkanlık Divan heyeti eşlik edecek.
Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor.
Töre ve heyetinin Anıtkabir’i ziyaret ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor.
Heyet, 26 Mart Cumartesi günü adaya dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi BaşkanıZorlu TöreAnkaraTürkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanıMustafa Şentop
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