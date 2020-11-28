İlkelerde anlaşamadılar!

YDP’nin de destek vereceği CTP-HP- TDP-DP 4’lü koalisyon modelinin konuşulduğu yemekte ilkeler noktasında ciddi bazı sıkıntıların olduğu ortaya çıktı.

Erhürman’ın ortaya koyduğu 7 maddelik ilkelerde bazı siyasi partilerin sıkıntıları var..

Oluşuma dışardan destek verecek olan YDP’nin vatandaşlık ve imar planı konusunda çekinceler ortaya koyduğu öğrenilirken, TDP’nin de Maraş konusu ve irade ile ilgili daha fazla altının doldurulmasıyla ilgili talepleri bulunuyor.

HP’de ise 4’lü koalisyona sıcak bakmayan ve onay vermeyecek olan milletvekilleri bulunduğu biliniyor.

Borçlanmak çözüm değil

Bunların dışında en büyük sıkıntı mali kaynak konusu.. Ankara’nın mali kaynak sağlamayabileceği konuşulurken borçlanarak ilerleme konusu tartışıldı. Ancak bunun da sağlıklı bir yapı olmadığı ifade edildi. Bu konu ciddi bir sıkıntı olarak partilerin önünde duruyor.

HP pazartesi karar verecek

4’lü koalisyon ile ilgili ilkeler noktasında henüz ortak noktaya gelinememiş olsa da HP görüşülenleri Parti Meclisi toplantısında değerlendirecek. Pazartesi akşam toplanacak HP PM bu konuda bir karar verecek.

HABER- KAYNAK: SES KIBRIS