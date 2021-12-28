İncirli, hükümete isyan etti: Hükümetin dikkat eksikliği çocukların hayatına mal oluyor

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi gören çocukların ilaçlarına ulaşamadığını belirterek, “Bu konuda ciddi sıkıntı var. Aileler çaresizlik içinde. Çocuklarımızın en basit ihtiyaçlarını bile anlamaktan, gereğini yapmaktan acizler. Hükümetin ciddi bir dikkat eksikliği tedavisine ihtiyacı var” dedi.

Yaşanan sıkıntıyı sosyal medyadan da paylaşan İncirli, şunları söyledi:

“Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarda en sık görülen belirti okul başarısındaki düşüklüktür. Çocuk derse konsantre olamaz, dikkatini bir süre toplayabilse bile koruma noktasında sıkıntı ve güçlük yaşar. Çocuk psikiyatristleri tedavi amacıyla bazı ilaçlar reçete eder. İlaçların düzenli ve önerilen dozda kullanımı çok önemlidir.

AİLELER ÇARESİZLİK İÇİNDE

Bu ülkede aylardır diğer birçok hastamız gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan çocuklarımız da aileleri de öğretmenleri de doktorları da büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır. Kırmızı reçete ile alınan ilaçların ihaleleri yıllık ihtiyacın yarısına düşürülmüş, yıl içinde ilaçlarda büyük eksiklikler yaşanmıştır. Tanınmamış bir ülke olmamız nedeniyle uluslararası ilaç firmalarından doğrudan alım yapılamadığından aileler ilaçlara eczaneler aracılığıyla ücretli dahi ulaşamamaktadır.

TÜRKİYE İLE İLETİŞİME GEÇİLMELİ

Yapılması gereken Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ndeki makamlarla iletişime geçerek sorunu çözmekken ülkeyi yönettiğini zannedenler bu kadar hayati bir konu ile zerrece ilgilenmemiştir. Kurultaydı, seçimdi, menfaat dağıtmaydı derken bir halk yığınsal sorunlarla baş başa bırakılmıştır. Siz ne işe yararsınız? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Çocuklarımızın en basit ihtiyaçlarını bile anlamaktan, gereğini yapmaktan acizsiniz. Oturduğunuz makamlar sizin şahsınız için değildir, halkın sorunlarını çözmek içindir. Bir daha gelmemek üzere gideceksiniz. Bu halkın halinden anlayan, sorunlarına çözüm üreten bir yönetim gelecek.”