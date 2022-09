İncirli: Kendimizi Lefkoşa’ya Adamak İçin Hazırız

Lefkoşa’da başlayan hiçbir işin tamamlanmadığına işaret eden İncirli, belediye emekçilerin iş güvencesinin de CTP’nin teminatı altında olacağını vurguladı. Bugüne kadarki bilgi ve birikimlerini Lefkoşa için kullanmaya hazır olduklarına dikkat çeken İncirli, yerel yönetimlere ayrı önem verdiklerini ifade etti. Sıla Usar İncirli, “CTP’nin yerel yönetimlerde bugüne kadar biriktirdiği tüm tecrübeyi, ülkenin başşehri için kullanmay hazırız” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİ: YEREL YÖNETİMLERE AYRI ÖNEM VERİYORUZ

Ülkemizdeki siyasetin çok istikrarsız olduğunu vurgulayan İncirli, sürekli olarak hükümetlerin kurulup bozulduğunu kaydetti. Özellikle 2020 yılından beridir siyasetin oldukça istikrarsız bir zeminde olduğunu ifade eden İncirli, CTP olarak söz konusu duruma hem yerekde hem de genelde alternatif oluşturmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Yerel yönetimlerin, istikrarsızlıktan görece olarak daha az etkilenen kurumlar olduğuna dikkat çeken İncirli, istikrarsızlığın halka verdiği zararı azaltmak için yerel yönetimlere ayrı önem verdiklerinin altını çizdi. Yerel yönetimlerde reform konusunun, çağdaş dünyada da gündemde olduğunu belirten İncirli, yerel yönetimlerin, halka en yakın hizmet yerleri olduğunu söyledi. Demokrasinin de temel taşlarından birinin yerinden yönetim olduğuna dikkat çeken İncirli, yerinden yönetimin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“ŞU AN YAPILAN REFORM DEĞİL, VAR OLANI DA BOZMAKTIR”

Merkezden yerele yetkilerin göçertilmesi ilkesinin önemine işaret eden İncirli, belediyelerin mali açıdan güçlendirilmesi ve denetlenebilmesi ilkesinden de söz etti. Yerel yönetimler reformunun nasıl yapılması gerektiğini defalarca anlattıklarını kaydeden İncirli, şu an sadece belediyelerin kapatılması ve birleştirilmesi üzerine konuşulmasını eleştirdi. Belediyelerin birleştirilmesi konusunda mutlaka geçiş dönemi olması gerektiğinin altını çizen İncirli, “Şu an yapılan reform değil, var olanı da bozma meselesidir. Belediye meclislerinin, belde halkının, belediye başkanlarının dahi fikirleri alınmadı. İktidardaki partilerin seçim kazanma stratejileri üzerinden belirlenen bir durum var” diye konuştu.

“SEÇİMLER EN ERKEN ZAMANDA YAPILMALI”

Yerel yönetim seçimlerinin Anayasa ihlal edilerek ertelendiğini de anımsatan İncirli, “Seçimlerin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu defalarca anlattık. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrasında da belediyeler işgüder belediye oldu. Yerel yönetimler, sürekliliği olan hizmetlerdir ve ertelenemez. Bu işlerin de sürmesi gerekiyor. Her zaman bunu söyledik ama karşımızdaki zihniyet, ‘ben yaparım olur’ havasına büründü” dedi. İncirli, mümkün olan en erken zamanda seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Lefkoşa’nın, hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var” diyen İncirli, Lefkoşa’nın, tüm Kıbrıs’ın başşehri olduğuna vurgu yaptı.

“LEFKOŞA, DÜNYAYA AÇILAN PENCEREMİZDİR”

İncirli, “Dünyaya açılan penceremizdir Lefkoşa. Uluslararası tanınan tek belediyemizdir. Avrupa’nın son bölünmüş başşehridir. Lefkoşa’nın güneyi gelişirken, kuzeyi karanlıklar içindedir. Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal yaşamında çıkmazlar var” ifadelerini kullandı. Lefkoşa’nın birçok sorununun doğru plan ve projelerle çözülebileceğinin altını çizen İncirli, Lefkoşa’nın güvenlik meselesi hakkında da konuştu. Lefkoşa sokaklarının karanlıklar içinde olduğuna dikkat çeken İncirli, “Kurumlar arasında yetki karmaşası vardır. Biz suçlama oyunu değil, aydınlık bir şehir istiyoruz. Bizim yönetimimizdeki belediyede, bütün taraflar toplanacak ve işin çözümü neyse bulunana kadar liderlik edeceğiz” dedi. İnsanların buluşabileceği kamusal alanların eksikliğinden de söz eden İncirli, söz konusu eksikliklerin bu kadar yıl içinde çözülmemesini eleştirdi.

“BAŞLAYAN HİÇBİR ŞEY TAMAMLANMIYOR”

Lefkoşa’da 50 bin öğrencinin yaşadığını da ifade eden İncirli, “Öğrencilerin şehirle bağı kopuk. Belediye, öğrenciyle şehir arasında köprüyü de kurabilir. Bu, en önemli tanınmadır. Yükseköğrenime yaptığınız yatırımlar, size turizm olarak geri döner” diye konuştu. Lefkoşa’da başlayan hiçbir şeyin tamamlanmadığını vurgulayan İncirli, “Şehrin alt yapısı belli bir standartta olması gerekiyor. Yollarda gençler bile tökezlemeden yürüyemiyor” dedi. Trafik konusunun da Lefkoşa için çok önemli olduğuna dikkat çeken İncirli, sorunların çözümü için tüm taraflarla iletişim halinde olacaklarını kaydetti. İncirli, “Belediyenin yapması gereken, uzmanlar ve bilimsel yöntemlerle, planlı çalışmalarla trafiğin hafifletilmesini sağlamaktır” id,fadelerini kullandı.

“EMEKÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ CTP’NİN TEMİNATI ALTINDADIR”

İncirli, “Bilim bizim için çok önemli bir kılavuz olacak. Mimarlarla, mühendislerle işbirliği yapılması gerekiyor. Trafik şu anda Lefkoşa’nın en önemli meselelerinin başında geliyor” dedi. Belediyenin mali durumunun da şeffaf olması gerektiğine dikkat çeken İncirli, “Bütün bunları şeffaf bir şekilde paylaşacağız. İnsanları da karar alma mekanizmalarına mutlaka katacağız” dedi. Emekçilerin iş güvencesinin, CTP’nin teminatı altında olduğuna dikkat çeken İncirli, “Ben de eski bir sendika başkanıyım. Bizim yönetimimizdeki belediyede, çalışanların iş güvencesi sorunu yaşamaları mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“LEFKOŞA İÇİN ÇALIŞACAK OLMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR”

Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması için yoğun çaba harcayacaklarını kaydeden İncirli, söz konusu durumun hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli olduğuna dikkat çekti. İmar planlarının önemine işaret eden İncirli, imar planlarının yaşam alanlarını organize eden planlar olduğunu belirtti. İncirli, “Yaklaşık 9 senedir Lefkoşa imar planının gündeme gelmemesi yanlıştır” diye konuştu. Kendilerini Lefkoşa’ya adamak için hazır olduklarının altını çizen İncirli, “Bugüne kadar biriktirdiğimiz her şeyi, ülkenin başşehri için planlamaya hazırız. Büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye ekledi.