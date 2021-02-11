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İNCİRLİ: “MÜMKÜN OLDUĞUNCA AŞI SAYISINI ARTIRMALIYIZ ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:47
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İNCİRLİ: “MÜMKÜN OLDUĞUNCA AŞI SAYISINI ARTIRMALIYIZ ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Varyant virüs konusunda değerlendirmelerde bulunan İncirli, “2020 sonbaharından beri bütün Dünya varyant virüsün farkındaydı ve bu varyant virüsün farkına varmakla tedbirlerini artırdı. Bizde ise bu virüsün izinin peşine düşürmesinin yerine biz tedbirlerimizi gevşetir duruma geldik. Bu daha hızlı bulaşıyor, daha hızlı bulaştığı için de vaka sayılarında ciddi artışlar oldu. Verileri paylaşma konusunda da çok tutuk davrandı hükümet. Neye göre karar verdiklerini bilmiyoruz. Hadi muhalefeti hiç karıştırmak istemediler, biz yardım çağrımızı en baştan beri yaptık, çünkü bu büyük bir tehditti, bu kararlardan etkilenecek o paydaşlardan etkilenecek insanlarla birlikte o kararları üretselerdi, daha fazla uyum olurdu. Sağlık Bakanı her şeyi kendisi yapamaz ama kulak verebilir, yardım isteyebilir. Bugün Sağlık Bakanı arayıp da bir şey talep etse, kimse ‘hayır’ demeyecektir. Hepimiz yardıma hazırız” dedi. 
Aşıların varyant karşısında etkili olduğunu da vurgulayan İncirli, “Aşılar bu varyanta etki ediyor. Biz bunları önceden görseydik, tedbirleri geliştirerek belki de bu kapanmaya da gerek kalmayacaktı. Hızlı antijen kitleri kullanarak test sayılarımızı artırabilirdik. Güney Kıbrıs’ta test sayılarının 30 binlerin üzerine çıkmasının nedeni hızlı antijen testlerini kullanmalarıdır. Bugün 75 bin hızlı test kitlerinin gelecek olmasının haberini aldım, bundan çok da mutlu oldum. Şu anda kapanmadayız ve ülkede varyant virüs var. Bir düşüş eğilimi oldu, bu düşüş eğilimini takip etmemiz gerekiyor. Evlerimizde olmalıyız, dışarıya çıkmamalıyız. Çıkmak zorunda kalmamız gerekirse de çift maske takmalıyız. Mesafeyi mutlaka koruyacağız. Test sayılarını da artırmalıyız. Hafta sonuna kadar da rakamları göreceğiz. Mümkün olduğunca aşı sayısını artırmalıyız” dedi.
  

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