İndirim Kampanyası Başlattılar

Talip Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde ekonomik problemlerin pandemiyle birlikte büyük sıkıntı gösterdiğişu günlerde ‘ülkem için ben de varım’ sloganıyla halka biraz olsun nefes aldırmak amacıyla 30’a yakın firmayla anlaşma yapıldığı kaydedildi.

Sancar, bu firmaların 2 ay boyunca yüzde 10 – yüzde 30 arasında indirim yapmayı kabul ettiğini bildirdi. Hükümetin de KDV indirimi yapmasını beklediklerini kaydeden Sancar, indirim yapan firma sayısının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini de kaydetti.

İndirim yapmayı kabul eden firmalar şöyle açıklandı:

Çuhada LTD., Aladağ İnşaat, Linasoft LTD, Mesut Perde, Bozbey Restoran, Beyti Restoran, Bilge Cafe, Ali Berber, Ali Özgen Bilişim, Niyazi Güvenir İnşaat, Uğurelli Garaj, Atsa İnşaat, Servet Bozkurt, Taner Kasap, Kalkan Mutfak, 4Yıldız Dekorasyon, Doğrıyol İnşaat ve Turizm, Şemsur İnşaat, Bilge Baklava sarayı, Can Ciğer Restoran, Sunix İletişim, Gazikent Alüminyum Küpeşte, Amanda’s Action, Onax Oto Galeri.