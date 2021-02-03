İngiliz Bakan Tatar ile görüşecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Mart ayında yapılması öngörülen gayrı resmi 5+BM Kıbrıs zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmek amacıyla yarın adayı ziyaret ediyor.

Raab yarın saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Dominic Raab, Kıbrıs’a gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, zirve öncesinde tarafların görüşlerini dinleyecek, değerlendirmelerde bulunacak ve liderlere Birleşik Krallığın çözüm müzakereleri için ortaya koydukları çabalarına yönelik desteğini iletecek.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raab görüşmelerde Birleşik Krallığın adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki desteğini yineleyecek.