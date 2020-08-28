İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen online hizmetiçi eğitimler tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Dünyanın en büyük eğitim çözümleri firması olan Pearson işbirliğinde ingilizce öğretmenlerine yönelik Şubat ve Haziran ayları arasında düzenlenen online hizmetiçi eğitimler tamamlandı.

Düzenlene eğitimler sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikaları, bakanlık toplantı salonunda düzenlenen tören ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları ve Pearson yetkilileri tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sertifika töreni öncesi gerçekleştirdiği konuşmada içinde bulunulan durumdan önce bu vizyonu ortaya koyduklarına vurgu yaparak, eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Çavuşoğlu, ülkemizde online eğitim altyapısının kurulması gerektiği düşüncesiyle 2010 yılında başlattıkları Fatih projesine yıllar içerisinde gerekli desteğin verilmediğine dikkat çekerken, “Bugün gelinen aşamada dünyada yeni bir eğitim vizyonu gelişiyor ve öğrenci ile öğretmenin ihtiyaçları farklılaşıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz eğitimler bizler için moral ve motivasyon kaynağı oluyor.” dedi.

Öğretmenin sahip olduğu teknolojik altyapının gelişmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili çok büyük bir efor sarf ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin ortaya koyacakları yeni vizyon ile eğitime yapacakları katkıların yanında, elde ettikleri belgelerin puansal karşılıklarınıda farklı bir noktaya geçekeceklerinin altını çizdi.

Ortaya koyulacak eğitim vizyonunu ancak öğretmenlerin altyapısıyla yerine getirebileceklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, açıklamasında “Ortak akıl, ortak vizyon anlayışının hayata geçirilmesi ve sahada uygulanabilmesi için bu yolları birlikte yürümemiz gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlerin altyapısını güçlendirmek için uluslararası geçerliliği olan eğitimler verme noktasında mutabık olduklarını da dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda çok ısrarcı olduklarını ve bu tür eğitimlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, lokal olarak düzenledikleri hizmetiçi kursların kriterlerini de uluslararası standartlara çekeceklerinin altını çizerek, “Önümüzde bu topluma hizmet edeceğimiz çok uzun bir yol var. Umut ederim ki kazandığımız edinimlerin üzerine her gün yenisi koyarak sağlam bir yapı ortaya koyacağız ve kaybettiğimiz zaman dilimlerini hep birlikte telafi edeceğiz.” diye konuştu.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise konuşmasında düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi.

Pearson firmasıyla düzenledikeri online eğitimlere Şubat ayında başladıklarını ve 120 saatlik online hizmetiçi eğitim programı yürütüldüğünü belirten Uzun, 40 öğretmenin bu sertifikayı almaya hak kazandığını belirtti.

Başarı sıralamasına göre ilk 15 öğretmeni, bir sonraki aşama olan öğretmen eğiticisi olarak yetiştirmekle ilgili bir kursa yollayacaklarını kaydenen Uzun, bu 15 kişinin kurs maliyetlerini bakanlık olarak karşılayacaklarının bilgisini verdi.

Kurs yetkilileri ile ayrıca görüştüklerini de belirten Uzun, sertifika almaya hak kazanan ikinci 15 kişilik öğretmen grubunun ise kendi istekleri ile kursa katılabileceklerini kaydetti.

Pearson Eğitim Çözümleri KKTC temsilcisi Sertel Berberoğlu ise yaptığı konuşmada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ortak bir proje çıkartmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi ve sertifikaların New York Üniversitesi onaylı olduğunu belirterek başarılı olan öğretmenleri tebrik etti.

Berberoğlu ayrıca Pearson olarak 15 öğretmenin ardından sıralamaya giren ilk 5 öğretmenin masraflarını üstlenerek düzenlenecek olan öğretmen eğiticisi kurslarına gönderebileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından düzenlenen 120 saatlik eğitimler sonucunda başarılı olan öğretmenler sertifikaları takdim edildi.