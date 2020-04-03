İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler'in isimleri

İngiltere'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 32’ye ulaştı.

Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil (92), Yıldıray Faik (62), Mustafa Ahmet (89), Kamil Ahmet - 87, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Güney Osman Tarzan (77), Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erodğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Balı (49), Tayfun Salih , Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin (82), Hatice Yusuf Veci (85), Salise Tolgay Demirağ (74), Türker Enver (64), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz ve Sündüz Yusuf Ramadan.