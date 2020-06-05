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İngiltere’den 155 yolcu ve 6 cenaze geldi!

İngiltere’den KKTC’ye gelmek isteyen Kıbrıslı Türklerden 155’i ve 6 Kıbrıslı Türk’ün naaşını taşıyan uçak, ülkemize geldi.

05 Haziran 2020 Cuma 22:24
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İngiltere’den 155 yolcu ve 6 cenaze geldi!

İngiltere’den KKTC’ye gelmek isteyen Kıbrıslı Türklerden 155’i ve 6 Kıbrıslı Türk’ün naaşını taşıyan uçak, ülkemize geldi.

İngiltere’den 5, 11 ve 17 Haziran’da yapılması planlanan charter seferlerin ilki bu akşam gerçekleşti.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi ise Pazar sabahı adaya ulaşacak.

Açıklamaya göre, KKTC’de defnedilecek 18 merhum arasında 10 erkek ve 8 kadın var. Merhumlardan 7’sinin Covid-19 nedeniyle, diğerlerinin ise normal sebeplerden hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. 

KAYNAK : HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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