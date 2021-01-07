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İngiltere’den bir kötü haber daha…

İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi. DEV-İŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

07 Ocak 2021 Perşembe 13:27
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İngiltere’den bir kötü haber daha…

İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da covid 19 teşisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.  Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.

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