Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112090
ALTIN
164.121
DOLAR
3.8122
STERLİN
5.2522
EURO
4.6710
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

İnşaatta 'ölümüne' telefon 'keyfi'!

Ülkede yaşanan ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarından ders alınmadığı bir kez daha ortaya çıktı...

16 Ocak 2018 Salı 09:48
İnşaatta 'ölümüne' telefon 'keyfi'!
banner10

Kıbrıs Postası'ndan yer alan habere göre, Uzmanların uyarılarına ve yaşanan tüm acı olaylara rağmen iş güvenliği konusunda gereken özenin gösterilmediği bir kez daha ortaya çıktı.

Lefkoşa Dereboyu bölgesindeki bir inşaatın üçüncü katında kadın bir çalışanın hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olan binadan ayaklarını sarkıtarak oturması görenleri hayrete düşürdü.

En ufak bir dikkatsizlik veya beklenmedik bir durumda aşağıya düşerek yaralanma veya ölüm sonucuyla karşılaşması muhtemel olan kadın çalışanın rahat bir tavırla cep telefonuyla konuştuğu görülüyor.

Üzerinde iş yeleği olan kadın çalışanın yaşamını tehlikeye atacak derecede rahat tavrının yanı sıra inşaatın dış cephesinde hiçbir güvenlik tedbiri alınmamış olduğu da dikkat çekiyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hakkı yok"
"Hakkı yok"
Aslan payı reklama gitti
Aslan payı reklama gitti
Mahkeme teminat talebini reddetti
Mahkeme teminat talebini reddetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim