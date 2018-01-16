İnşaatta 'ölümüne' telefon 'keyfi'!

Kıbrıs Postası'ndan yer alan habere göre, Uzmanların uyarılarına ve yaşanan tüm acı olaylara rağmen iş güvenliği konusunda gereken özenin gösterilmediği bir kez daha ortaya çıktı.

Lefkoşa Dereboyu bölgesindeki bir inşaatın üçüncü katında kadın bir çalışanın hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olan binadan ayaklarını sarkıtarak oturması görenleri hayrete düşürdü.

En ufak bir dikkatsizlik veya beklenmedik bir durumda aşağıya düşerek yaralanma veya ölüm sonucuyla karşılaşması muhtemel olan kadın çalışanın rahat bir tavırla cep telefonuyla konuştuğu görülüyor.

Üzerinde iş yeleği olan kadın çalışanın yaşamını tehlikeye atacak derecede rahat tavrının yanı sıra inşaatın dış cephesinde hiçbir güvenlik tedbiri alınmamış olduğu da dikkat çekiyor.