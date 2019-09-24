“İnsan Onuru için Kıbrıs’ta Daha Güçlü Kırmızı Hareket” temalı toplantı başladı

“İnsan Onuru için Kıbrıs’ta Daha Güçlü Kırmızı Hareket” temalı iki günlük toplantı Çatalköy’de, Elexus Hotel’de yapılıyor.