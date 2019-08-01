“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” programı başladı

“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” projesinin açılış etkinliği Pazartesi akşamı Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde gerçekleşti.

AB İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilecek ve Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanacak olan projede ana hedef ülkedeki insan ticaretini önleme çabalarına katkı sağlamak olarak ifade edildi.

Açılış resepsiyonuna katılan CTP’li yetkililer ve milletvekilleri de projeye destek verdi. CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Böylesine önemli bir projenin hayata geçebilmesi için emeğini ve zamanını esirgemeyen herkese teşekkür ederken, Hasan Esendağlı başkanlığında hak ve özgürlüklere dair hayatın her alanında aktif olmaya devam eden barolar birliğini ve bu tür projelere destek veren tüm meslektaşlarımı gönülden kutlarım.

İnsan ticaretinin önüne geçilmesi, mağdurların desteklenmesi ve suçluların cezalandırılması hususlarında, gerek uygulamada gerekse de mevzuatta büyük eksikliklerimiz var. Çalışmalarınızın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz! Süreç içerisinde ihtiyaç duymanız halinde her türlü katkıya hazırız.”