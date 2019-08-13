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İnternetten alışveriş yapanları dolandırdılar

13 Ağustos 2019 Salı 16:56
İnternetten alışveriş yapanları dolandırdılar

(Kamalı Haber) - Girne’de online İnternet satışı yapan bir  siteden alış veriş yapanlara boş paket gönderip paralarını alan zanlılar Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık, tutuklanmalarının ardından dün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mert Gültuna, zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne’de online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından sipariş veren 7 ayrı kişinin kargo poşetlerinin içerisine naylon, karton gibi eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 680 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiklerini kaydeden Mert Gültuna, polise gelen şikayetler üzerine zanlıların 9 Ağustos’ta mahkemeden temin edilen derdest emriyle tutuklandıklarını ve ilk etapta aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Gültuna, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde bahse konu suçu yurt dışında olan Sezer Aybat ve Ukte Peker ile birlikte işlediklerini itiraf ettiklerini kaydederek, zanlı Yerdelen’in tasarrufundaki cep telefonundan yapılan incelemede Whatsapp mesajlarından 19 ayrı kişinin daha sipariş verdiğinin tespit edildiğini ifade ett. Sipariş verenlerden 7 kişiye ulaşıldığını, üç kişinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne, bir kişinin ise Girne Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğunu belirten Gültuna, yapılacak olan soruşturmalar neticesinde zanlılar aleyhine şikâyetlerin artma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, zanlılardan alınan ifadelerin de teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, her iki zanlının da tahkikatın salimen yürütülebilmesi açısından 3 gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın tamamlanmadığını ve zanlıların serbest kalmaları durumunda tahkikatın gidişatını olumsuz yönde etkileyebileceklerini göz önünde bulundurarak, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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İNTERNET
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