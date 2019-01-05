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İrsen Küçük'ün durumu iyi

Eski Başbakanlardan Küçük’ün durumu iyi

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:50
İrsen Küçük'ün durumu iyi

 Gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün durumunun daha iyi ye gittiği belirtildi.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün sağlık durumunun daha iyiye gittiği, iyileşme sürecinin yavaş olacağı ve dün doktorunun komutlarını yerine getirebildiği öğrenildi.

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İrsen Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurmuştu.

Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

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İrsen KüçükGüney KıbrısYarı Yoğun BakımSağlık DurumuHaberGündemKıbrıs
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