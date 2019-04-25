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İŞAD heyeti Suat Günsel'i ziyaret etti

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nden (İŞAD),  başarılı iş insanlarına yönelik ziyaretler başlattığını ve ilk ziyaretin Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü  Suat Günsel’e gerçekleştirildiğini bildirdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 10:58
İŞAD heyeti Suat Günsel'i ziyaret etti
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Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü  öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs’taki iş olanakları, Kıbrıs Türk Toplumunun gelişmesi ve iş yapabilirlik sistemi konuları değerlendirildi.

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Görüşmede İŞAD ile YDÜ arasında işbirliği yapılması ile ilgili bir taslak oluşturulması hususunda da görüş alış verişinde bulunuldu.

İş İnsanları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha yaşanılır ve iş yapılır bir seviyede olmasının toplumsal seferberlikle olacağını kaydetti.

Görüşmenin sonunda Kıbrıs Türk İş  İnsanları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü,  Suat Günsel’e Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği   Fahri Üyelik Belgesi takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
İŞADHaber
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