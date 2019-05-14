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İŞAD: “Tam gün işin, tam gün eğitimin” yeni kurulacak hükümetin ilk gündem maddesi olmalı

14 Mayıs 2019 Salı 15:10
İŞAD: “Tam gün işin, tam gün eğitimin” yeni kurulacak hükümetin ilk gündem maddesi olmalı
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 Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, “tam gün işin, tam gün eğitimin” yeni kurulacak hükümetin ilk gündem maddesi olması gerektiğini kaydederek, kamu reformunun hayata geçirilmesini talep etti.

KKTC’de istikrarlı bir yapı olmadığını kaydeden Mamülcü, “Birçok yaşamsal unsur, iyi yerine kötüye gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mamülcü, yazılı açıklamasında, yeni kurulacak hükümetten taleplerini 17 maddede sıraladı, bunların takipçisi olacaklarını söyledi.

Enver Mamülcü, ekonomik krizin iş dünyasını etkilediğini belirterek, acil olarak kamu destekli reform paketi hazırlanmasını istedi.

“Sorunları bilmek yetmez” diyen Enver Mamülcü, iş insanlarından bir kurul oluşturulmasını da talep etti.

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Üretime ve pazarlamaya dönük yerli sektörün desteklenmesini isteyen Enver Mamülcü,  “Ülkenin kalkınmasına dönük 5 yıllık plan yapılmalı. Kamuoyuna açıklanmalı” dedi.

Yatırım öncelikli sektörler yaratılması gerektiğini belirten Mamülcü, acil gümrük düzenlemesi  yapılmasını talep etti, “Bu piyasaya nispeten ucuzluk ve dönüşüm getirecek” görüşünü dile getirdi.

Kamu denetiminin şeffaf, uygulamanın adil olmasını isteyen Mamülcü, devlette karmaşa olduğunu savundu.

Bazı sektörlerde tekel olduğunu da söyleyen Mamülcü, serbest ticaretin önünün açılmasını istedi.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Yarım kalan Kamu Reformu, tam gün iş ve tam gün eğitim yeni hükümetin ilk gündem maddesi olmalı” dedi.

Mamülcü, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin hükümetten diğer taleplerini de “e- Devlet, enterkonnekte sistem, eğitim, turizm, kara sınır kapılarında düzenleme ve hukuk reformu” olarak aktardı.

Mamülcü, yeni kurulacak hükümetin icraatlarla ve protokolle ilgili en kısa sürede takvim açıklamasını da istedi.

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Anahtar Kelimeler:
İİŞADGünMaddeHaberKıbrıs
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