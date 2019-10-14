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İŞAD’dan Barış Pınarı Harekatına Destek

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:18
İŞAD’dan Barış Pınarı Harekatına Destek

Mamülcü konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Makamını ve halkını hiçe sayan hiçbir siyasetçiye toleransolmayacağı  gibi bu denli hassas dönemde yapılacak her hareketin ve söylemin sağ duyuyla yapılmasında fayda olacağı ve denli yapılan açıklamalarda halkımızın provokasyon  etkisinde hareket edilmemesi çok önem taşımaktadır” dedi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllardan beri terörle ilgili verdiği mücadelenin ortada olduğuna işaret eden Mamülcü, birçok ailenin şehit verdiğinin herkes tarafından bilindiğini, son zamanların en umut verici harekatı olan, Barış Pınarı Harekatı’nın günlerdir hiç durmadan sürdürdüğünü söyledi. 
“Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin verdiği onurlu mücadelede Kıbrıs halkının kalbinin Mehmetçik’le birlikte olmaktadır” diyen Mamülcü, birçok siyasinin ve sivil toplum örgütünün verdiği destek mesajlarına kendilerinin de desteklerini belirttiklerini söyledi. 
Bu destek mesajları yanında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı “talihsiz” olarak nitelendiren Mamülcü, açıklamanın kendilerini derinden üzdüğünü ve düşündürdüğünü kaydetti. 
Mamülcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Kıbrıs Türk halkı tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek devletin başına oturan Akıncı, gerek makamının gerekse Kıbrıs Türk halkının iradesini saygıyı hiçe saymıştır.  Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüttüğü haklı mücadele tüm coğrafya için de yarar sağlanacağı aşikardır burada yapılan operasyon barış ve güvenlik için yapılmaktadır aynısı 20 Temmuz Barış Harekatında olduğu gibi,  yapılan açıklamadan dolayı sözlerinin ne denli tehlikeli ve ötekileştirme içerdiğinin farkına varmalı ve devlet ciddiyeti çerçevesinde resmi bir açıklama yapmalıdır. Cumhurbaşkanı Akıncı,  Kıbrıs Türk halkının görüşlerinden uzak düşüncelerinden dolayı özür dilemelidir.” 
 

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Son Güncelleme: 14.10.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
İŞAD
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