İşçiler Sağlık Bakanlığı'nda...

Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler Başbakanlığın ardından Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler, koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulmasını protesto ediyor...

Başbakanlık önünde toplanan eylemciler Başbakan Ersan Saner'le görüşmek istedi. Ancak Saner’in inceleme amaçlı Ercan Havalimanı’nda bulunması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Başbakanlık Müsteşarı ile görüşen işçiler bir sonuç alınamaması üzerine Başbakan’ı beklemeye koyuldu.

İşçiler Saner’le görüşmeden Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını bildirdi.

Burada bekleyen işçiler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.

İşçiler şu sıralarda Sağlık Bakanlığı önünde...