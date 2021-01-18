IŞIKSAL: “BU BAYRAĞI ÇOK FARKLI BİR YERDE DEVREDECEĞİZ”

ÖZEL HABER

Kıbrıs sorunu hakkında değerlendirmelerde bulunan Işıksal, “Bugün karşımızdaki komşularımız, sizi komşu olarak görmüyor. Tüm Kıbrıs’ı vatan olarak görüyor ve hiçbir şekilde yetkisini paylaşmak istemiyor. Sizi azınlık oluyor. Sayın Akıncı döneminde bu istençleri daha da pekişti. Biz şu anda 2-0 geride başladık ve beraberliği yakalamaya çalışıyoruz şimdi. İlk kez Kıbrıs müzakere tarihinde bir Genel Sekreter, ‘Biz BM parametreleri dışında bir çözümü de konuşabiliriz’ dedi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve ekibinin, net tavırları neticesinde ortaya çıktı. Biz çok zaman kaybettik. Bizim siyasetimiz çok kaybetti. Kimse bizden bir mucize beklemesin. Biz bu bayrağı da çok farklı bir yerde devredeceğiz. En azından yolumuz belli, attığımız adımlar belli. Biz 1968’den beridir federasyonu konuşuyoruz. Konuşulmayan bir şeyi kalmadı. Bir 50 sene daha görüşsek, yine sonuç alamayacağız, Kıbrıslı Rumlar’ın bu düşünceleriyle. Gerçek anlamda çözümü biz istiyoruz, nettir. Anlamamaları onların sorunu olacak” dedi.