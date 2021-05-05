Işın Ramadan Cemil’e “Örnek İnsan” ödülü

Enternasyonal alanda Birleşmiş Milletlere üyeliği bulunan ve 13 bin üyesi olan Welcome CIubs International (WCI) Işın Ramadan Cemil’i “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülüne layik görürken, bunu da tüm dünyada yayımlanan online zoom toplantısında duyurdu.

WCI’nin 35.Yıl Kutlamaları kapsamında tüm dünyada yayımlanan zoom meeting toplantısında “Turkish Cyprus” başlığı altında “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülü aldığı duyurulan Işın Ramadan Cemil ülkemizin de gururu oldu.

Işın Ramadan Cemil’in kurucu üyesi olduğu ve aynı zamanda WCI’ye de üye Welcome to Turkish Cyprus Club bu önemli ödül için “Gururluyuz” başlığı ile mesaj yayımladı.