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Işın Ramadan Cemil’e “Örnek İnsan” ödülü

Toplumsal konularda önemli çalışmalar yapan Welcome to Turkish Cyprus Club kurucu üyesi Kıbrıslı Türk iş insanı Işın Ramadan Cemil, “örnek insan” ödülüne layik bulundu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
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Işın Ramadan Cemil’e “Örnek İnsan” ödülü

Enternasyonal alanda Birleşmiş Milletlere üyeliği bulunan ve 13 bin üyesi olan Welcome CIubs International (WCI) Işın Ramadan Cemil’i “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülüne layik görürken, bunu da tüm dünyada yayımlanan online zoom toplantısında duyurdu.

WCI’nin 35.Yıl Kutlamaları kapsamında tüm dünyada yayımlanan zoom meeting toplantısında “Turkish Cyprus” başlığı altında “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülü aldığı duyurulan Işın Ramadan Cemil ülkemizin de gururu oldu.

Işın Ramadan Cemil’in kurucu üyesi olduğu ve aynı zamanda WCI’ye de üye Welcome to Turkish Cyprus Club bu önemli ödül için “Gururluyuz” başlığı ile mesaj yayımladı.

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