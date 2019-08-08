İskele Belediye Veznesi, Bayramın üçüncü günü açık olacak

İskele Belediyesi vezne bölümü, Kurban Bayramı öncesinde arife olan 10 Ağustos Cumartesi ve bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek.